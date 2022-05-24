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43 минуты назад

Покинувшая Белый дом Псаки нашла новую работу

Елена Прошина

Покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки с осени начнет вести свою программу на MSNBC. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента телеканала Рашиду Джонс.

Покинувшая Белый дом Псаки нашла новую работу
Фото: ReutersReuters

Она отметила, что запуск программы Псаки запланировали на первый квартал 2023 года. На данный момент проект находится в разработке, его название не раскрывается. Помимо своего шоу Псаки также будет появляться на спецпрограммах телеканалов NBC и MSNBC, посвященных промежуточным выборам в конгресс и новым президентским выборам в 2024 году.

«Ее обширный опыт работы в правительстве представляет собой тот тип анализа, который отличает MSNBC», — сказала Джонс.

По ее мнению, Псаки является «знакомым лицом и доверенным авторитетом для зрителей телеканала», поэтому его коллектив «с нетерпением ждем ее в своих рядах». Сама экс-пресс-секретарь Белого дома также подтвердила свой переход на MSNBC.

Песков не согласен с мнением Псаки, что США "сокрушили экономику РФ"

Напомним, что Псаки покинула резиденцию президента США в середине мая. На посту пресс-секретаря Белого дома она проработала почти полтора года.

В мире,Рашида Джонс,Администрация США,
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