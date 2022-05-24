Покинувшая Белый дом Псаки нашла новую работу

Покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки с осени начнет вести свою программу на MSNBC. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента телеканала Рашиду Джонс.
Она отметила, что запуск программы Псаки запланировали на первый квартал 2023 года. На данный момент проект находится в разработке, его название не раскрывается. Помимо своего шоу Псаки также будет появляться на спецпрограммах телеканалов NBC и MSNBC, посвященных промежуточным выборам в конгресс и новым президентским выборам в 2024 году.
«Ее обширный опыт работы в правительстве представляет собой тот тип анализа, который отличает MSNBC», — сказала Джонс.
По ее мнению, Псаки является «знакомым лицом и доверенным авторитетом для зрителей телеканала», поэтому его коллектив «с нетерпением ждем ее в своих рядах». Сама экс-пресс-секретарь Белого дома также подтвердила свой переход на MSNBC.
Напомним, что Псаки покинула резиденцию президента США в середине мая. На посту пресс-секретаря Белого дома она проработала почти полтора года.