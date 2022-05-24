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37 минут назад

Испания сняла все ограничения на выдачу виз россиянам

Lenta.ru

Визовый центр Испании снял для россиян все ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BLS International.

Испания сняла все ограничения на выдачу виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что теперь для подачи заявления на визу не требуется иметь годовой шенген и другие основания. Для получения документа достаточно пройти процедуру записи на сайте и подготовить выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца.

Ранее стало известно о том, что Испания смягчила антиковидные ограничения на въезд иностранцев, в том числе россиян. Так, с 21 мая туристы могут въехать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или теста на антиген, сделанного за 24 часа до пересечения границы. Кроме того, дети в возрасте до 12 лет освобождаются от предъявления каких-либо сертификатов.

Ранее в мае испанский Института туризма подсчитал, что отсутствие российских туристов в 2022 году будет стоить стране 1,4 миллиарда евро. Отмечалось, что особенно пострадал популярный средиземноморский курорт Коста-Дорада, где любили отдыхать состоятельные путешественники.

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