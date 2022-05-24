Саакашвили потребовалась операция на позвоночнике

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что врачи установили у него травму позвоночника, которая требует хирургического вмешательства. Соответствующее письмо бывшего президента, адресованное общественности, зачитала во вторник депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Поскольку многие занимаются спекуляцией насчет моего здоровья, я решил сам открыто заявить о том, что я чувствую. Посредством МРТ мне установили травму на позвоночнике, которую с большей степенью вероятности я получил во время силового перевода в Глдани (тюремная больница на окраине Тбилиси - прим. ТАСС). Как я понял, эта травма требует хирургического вмешательства", - зачитала журналистам Херхеулидзе письмо после встречи с Саакашвили в больнице.

Видео дня

Как пишет Саакашвили в письме, он чувствует сильную боль в области спины, из-за чего ему в день несколько раз делают обезболивающие уколы. У него частые головокружения и тремор. Ему все сложнее двигать конечностями, а особенно левой рукой. По его словам, он в основном соблюдает постельный режим. Саакашвили по-прежнему настаивает, что ему необходимо лечение за границей без участия в политических процессах.

Перевод в клинику

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии 12 мая перевела Саакашвили из тюрьмы в столичную клинику "Вивамед" для медицинского обследования.

Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре прошлого года, был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он сразу объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента сначала перевели в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а потом в госпиталь города Гори. В декабре прошлого года его доставили обратно в тюрьму в Рустави.

Бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Адвокаты и сторонники Саакашвили требуют от властей вывезти его за границу на лечение. 27 апреля консилиум врачей при омбудсмене Грузии опубликовал доклад, в котором утверждается, что у Саакашвили белковое голодание.

Уголовные дела