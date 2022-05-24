Саакашвили потребовалась операция на позвоночнике

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что врачи установили у него травму позвоночника, которая требует хирургического вмешательства. Соответствующее письмо бывшего президента, адресованное общественности, зачитала во вторник депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе.
"Поскольку многие занимаются спекуляцией насчет моего здоровья, я решил сам открыто заявить о том, что я чувствую. Посредством МРТ мне установили травму на позвоночнике, которую с большей степенью вероятности я получил во время силового перевода в Глдани (тюремная больница на окраине Тбилиси - прим. ТАСС). Как я понял, эта травма требует хирургического вмешательства", - зачитала журналистам Херхеулидзе письмо после встречи с Саакашвили в больнице.
Как пишет Саакашвили в письме, он чувствует сильную боль в области спины, из-за чего ему в день несколько раз делают обезболивающие уколы. У него частые головокружения и тремор. Ему все сложнее двигать конечностями, а особенно левой рукой. По его словам, он в основном соблюдает постельный режим. Саакашвили по-прежнему настаивает, что ему необходимо лечение за границей без участия в политических процессах.
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии 12 мая перевела Саакашвили из тюрьмы в столичную клинику "Вивамед" для медицинского обследования.
Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре прошлого года, был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он сразу объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента сначала перевели в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а потом в госпиталь города Гори. В декабре прошлого года его доставили обратно в тюрьму в Рустави.
Бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Адвокаты и сторонники Саакашвили требуют от властей вывезти его за границу на лечение. 27 апреля консилиум врачей при омбудсмене Грузии опубликовал доклад, в котором утверждается, что у Саакашвили белковое голодание.
Саакашвили, который до ареста проживал на Украине и имеет украинское гражданство, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.