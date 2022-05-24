Кулеба обсудил с Блинкеном поставки Украине оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном поставки американского оружия Киеву , передает ТАСС .

«Все больше оружия, в том числе тяжелого, направляется на Украину. Также обсудили способы разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — добавил глава МИД.

Ранее Кулеба призвал иностранных партнеров отказаться от стратегической неопределенности относительно вступления Украины в Евросоюз. По его словам, Киеву не нужны «заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев».