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1 час назад

Кулеба обсудил с Блинкеном поставки Украине оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном поставки американского оружия Киеву, передает ТАСС.

Кулеба обсудил с Блинкеном поставки Украине оружия
Фото: ReutersReuters

Кулеба заявил, что поблагодарил Блинкена за «нерушимую поддержку».

«Все больше оружия, в том числе тяжелого, направляется на Украину. Также обсудили способы разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — добавил глава МИД.

Ранее Кулеба призвал иностранных партнеров отказаться от стратегической неопределенности относительно вступления Украины в Евросоюз. По его словам, Киеву не нужны «заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,ЕС,
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