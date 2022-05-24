Германия выделит Украине кредит в размере €150 млн

Германия предоставит Украине несвязанный финансовый кредит в размере €150 млн. Об этом во вторник сообщила германская государственная банковская группа KfW.

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Отмечается, что KfW от имени федерального правительства подписала кредитное соглашение с Министерством финансов Украины. Программа экстренной экономической помощи Киеву, как уточнили в банковской группе, предназначена для обеспечения украинского правительства ликвидностью для оплаты государственных социальных расходов, включая выплату пенсий и зарплат сотрудникам школ и медучреждений, а также для заказа лекарств.

"Мы помогаем предотвратить резкое ухудшение ситуации со снабжением значительной части населения и можем хотя бы частично смягчить социально-экономические последствия", - пояснила член правления KfW Кристиане Лайбах.

Ранее министры финансов стран Группы семи (G7) приняли решение об оказании экономической помощи Украине в размере $19,8 млрд. В то же время главы Минфинов "семерки" заверили, что "будут продолжать поддерживать Украину на протяжении всего военного конфликта и после него, а также готовы сделать больше по мере необходимости". При этом они напомнили, что с 2014 по 2021 год Киеву уже выделено более $60 млрд со стороны стран Группы семи и международного сообщества.