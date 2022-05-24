В ДНР решили блокировать Авдеевку

Силы Донецкой народной республики (ДНР) не намерены заходить в Авдеевку. Об этом замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.

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По его словам, подразделения НМ ДНР планируют полностью блокировать Авдеевку и уже после этого разбираться с ситуацией в городе.

Басурин подчеркнул, одна из проблем с населенным пунктом заключается в том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут обстрелы с территории коксохимического завода по Донецку и Ясиноватой. Он также предположил, что украинские военные рассчитывают на то, что силы ДНР «ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты», нанося при этом удары по промышленной инфраструктуре предприятия.