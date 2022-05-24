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38 минут назад

Дуда предрек «гигантский миграционный кризис» из-за проблем на Украине

Алиса Селезнёва

По словам президента Польши Анджея Дуды, нехватка экспортируемого из Украины зерна может привести к голоду в Африке и гигантским миграционным проблемам в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Дуда предрек «гигантский миграционный кризис» из-за проблем на Украине
Фото: ReutersReuters

Польский лидер в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе напомнил, что Украина экспортирует свои зерновые в Северную Африку и обеспечивает 80% потребностей Египта в них.

«Если окажется, что в Северной Африке голод, нет поставок, то Испания и вся Европа с юга будет иметь гигантские миграционные проблемы. Ясно, что будет огромное миграционное давление, не говоря уже об опасности нестабильности в странах Африки и других государствах», - пояснил он.

По словам Анджея Дуды, Украина провела посевную кампанию, но сейчас стоит вопрос о том, «кто займется сбором урожая», а также как это зерно и подсолнечное масло можно буде экспортировать, если одесский порт заблокирован в ходе российской спецоперации.

«Вопрос – сможем ли мы его разблокировать. Сможем ли мы транспортировать зерно в польские порты, в Клайпеду, в Румынию. Это проблемы, которые мы должны решить, потому что это ключ к решению проблемы потенциальной нестабильности в Северной Африке», - заявил Дуда.

Ранее британцы допустили отправку военных кораблей на защиту украинского зерна, предложив организовать коалицию и прорвать морскую блокаду Украины, создав коридор из Одессы через Босфор. При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заметил, что для решения проблем с поставками зерна нужно отменить все санкции против российского экспорта.

По словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, только в марте 2022 года РФ увеличила экспорт зерна на 22%, сои на 93% по сравнению с январем-февралем. Однако ситуацию осложнили западные санкции. Так, США увеличили пошлины на российские удобрения до 35%, а ЕС включил удобрения в свой санкционный стоп-лист. Оказались нарушены глобальные цепочки и цены на энергоресурсы резко взлетели.

В мире,Андрей Руденко,Максим Решетников,Анджей Дуда,МИД России,Минэкономразвития,ЕС,
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