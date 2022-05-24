Запад, стремясь загнать Россию в тупик, ужесточил санкции и тем самым увеличил риск кризиса продолжительностью в несколько лет. Об этом сообщает «ИноСМИ».
По мнению автора китайского издания «Хуаньцю шибао», именно Соединенные Штаты и страны Евросоюза, а не Россия, окажутся в проигрыше. Китайские пользователи и эксперты, активно обсуждающие российско-украинский кризис, считают, что в таких ситуациях выделяются четыре характеристики.
«Хотя у нас есть специалисты в области изучения России и Украины, общее их количество невелико. Что касается развития и изменения ситуации в Украине, большинству высказываний не хватает долгосрочных исследований и надежных выводов. Многие исследования и обсуждения начались уже после обострения напряженности. Поэтому эксперты легко делают неточные суждения о действиях как России, так и Украины», — отмечает автор статьи.
Во-вторых, зависимость от этих данных может ввести в заблуждение. В-третьих, в сознании большинства людей американо-западные ограничения являются почти однозначно успешным инструментом подавления. В этой связи санкции против России на этот раз большинство воспринимают как что-то естественное с известной траекторией развития событий. Однако эти утверждения не являются правдой. Автор статьи также указывает на необходимость переоценки влияния антироссийских санкций.
«В-четвертых, необходимо пересмотреть степень уступчивости незападных стран Западу. На самом деле не стоит переоценивать покорность незападных стран Соединенным Штатам и Западу. Некоторые деятели Запада полагают, что большинство этих стран находятся под его давлением и не осмеливаются сопротивляться. Они могут только занять покорную позицию и действовать в соответствии с приказами. Но сейчас ситуация изменилась. Совокупная мощь Китая близка к мощи Соединенных Штатов, а военное отставание сокращается. Незападные страны всего мира наблюдают за КНР», - указал автор.
По его мнению, китайско-российское сотрудничество неизбежно изменит баланс международных отношений и сдвинется в направлении, выгодном Китаю, России и другим незападным странам.
«Если Россия, Китай, Индия, Ирак, Пакистан и другие страны будут сотрудничать, весь евразийский континент станет единым целым, что окажет мощное влияние на международную структуру», — подчеркнул автор статьи.