В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
46 минут назад

СМИ: Запад проиграет от антироссийских санкций

Лера Букина

Запад, стремясь загнать Россию в тупик, ужесточил санкции и тем самым увеличил риск кризиса продолжительностью в несколько лет. Об этом сообщает «ИноСМИ».

СМИ: Запад проиграет от антироссийских санкций
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению автора китайского издания «Хуаньцю шибао», именно Соединенные Штаты и страны Евросоюза, а не Россия, окажутся в проигрыше. Китайские пользователи и эксперты, активно обсуждающие российско-украинский кризис, считают, что в таких ситуациях выделяются четыре характеристики.

Видео дня

«Хотя у нас есть специалисты в области изучения России и Украины, общее их количество невелико. Что касается развития и изменения ситуации в Украине, большинству высказываний не хватает долгосрочных исследований и надежных выводов. Многие исследования и обсуждения начались уже после обострения напряженности. Поэтому эксперты легко делают неточные суждения о действиях как России, так и Украины», — отмечает автор статьи.

Во-вторых, зависимость от этих данных может ввести в заблуждение. В-третьих, в сознании большинства людей американо-западные ограничения являются почти однозначно успешным инструментом подавления. В этой связи санкции против России на этот раз большинство воспринимают как что-то естественное с известной траекторией развития событий. Однако эти утверждения не являются правдой. Автор статьи также указывает на необходимость переоценки влияния антироссийских санкций.

«В-четвертых, необходимо пересмотреть степень уступчивости незападных стран Западу. На самом деле не стоит переоценивать покорность незападных стран Соединенным Штатам и Западу. Некоторые деятели Запада полагают, что большинство этих стран находятся под его давлением и не осмеливаются сопротивляться. Они могут только занять покорную позицию и действовать в соответствии с приказами. Но сейчас ситуация изменилась. Совокупная мощь Китая близка к мощи Соединенных Штатов, а военное отставание сокращается. Незападные страны всего мира наблюдают за КНР», - указал автор.

По его мнению, китайско-российское сотрудничество неизбежно изменит баланс международных отношений и сдвинется в направлении, выгодном Китаю, России и другим незападным странам.

«Если Россия, Китай, Индия, Ирак, Пакистан и другие страны будут сотрудничать, весь евразийский континент станет единым целым, что окажет мощное влияние на международную структуру», — подчеркнул автор статьи.

В мире,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители