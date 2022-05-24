СМИ: Запад проиграет от антироссийских санкций

«В-четвертых, необходимо пересмотреть степень уступчивости незападных стран Западу. На самом деле не стоит переоценивать покорность незападных стран Соединенным Штатам и Западу. Некоторые деятели Запада полагают, что большинство этих стран находятся под его давлением и не осмеливаются сопротивляться. Они могут только занять покорную позицию и действовать в соответствии с приказами. Но сейчас ситуация изменилась. Совокупная мощь Китая близка к мощи Соединенных Штатов, а военное отставание сокращается. Незападные страны всего мира наблюдают за КНР», - указал автор.