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51 минуту назад

Столтенберг призвал Запад предпочесть безопасность прибыли

Мария Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что свободная торговля на рынке природного газа предоставила России «инструмент для запугивания», и призвал Запад предпочесть безопасность прибыли. Об этом сообщает The Telegraph.

Столтенберг призвал Запад предпочесть безопасность прибыли
Фото: ReutersReuters

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, генсек НАТО заявил, что украинский кризис доказал - расчет Запада на российскую энергию был «неправильным» и «опасным».

«Международная торговля, несомненно, принесла нам большое процветание. Но мы должны признать, что наш экономический выбор имеет последствия для нашей безопасности. Свобода важнее свободы торговли. Защита наших ценностей важнее прибыли», - сказал Столтенберг.

Он добавил, что риски распространяются не только на энергию, но и на экспорт передовых технологий и контроль над ключевой инфраструктурой, такой как 5G.

«Это касается России, но также и Китая, еще одного авторитарного режима, который не разделяет наши ценности и подрывает международный порядок, основанный на правилах», - заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО продолжат вводить новые экономические санкции против России до тех пор, пока конфликт на Украине не прекратится.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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