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46 минут назад

В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины

Lenta.ru

В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Фото: ReutersReuters

Поезд с грузом прибыл через Польшу на юг Литвы, откуда далее будет доставлен в город Клапейда для погрузки на торговые суда. По словам представительницы компании-перевозчика LTG Лауры Габрилавичюте, на этой неделе из Украины в Литву должны отправиться еще два поезда с украинским зерном, маслом и кукурузой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия не будет мешать вывозу украинского зерна через Польшу. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, в свою очередь, отмечал, что при вывозе зерна из Украины через страны Балтии и Польшу могут возникнуть некоторые сложности. По его словам, количество зерна, которое можно транспортировать, ограничено.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая займется разблокировкой поставок зерна из Украины. Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы. Реализация этой меры может потребовать согласия США. Кроме того, страны допускают сопровождение судов из Николаева.

В мире,Дмитрий Песков,
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