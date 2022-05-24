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1 час назад

США обозначат Тайваню свою политику продажи ему оружия

Газета.Ru

Высшие должностные лица Совета национальной безопасности Тайваня (СНБ) встретятся с сотрудниками администрации президента США Джо Байдена на переговорах в Монтерее в июне и обсудят политику продажи оружия, сообщает Taiwan News.

США обозначат Тайваню свою политику продажи ему оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Обсуждения должны быть сосредоточены на политике администрации Байдена в отношении продажи оружия Тайваню после ее решений отложить поставку самоходных гаубиц M109A6 Paladin до 2026 года и отклонить запрос Тайваня на 12 противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk», — пишет издание.

Отмечается, что также в Вашингтоне пройдет двусторонний диалог между Тайванем и Индией по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Тайваньскую делегацию возглавит генеральный секретарь СНБ Веллингтон Ку, Индию представит помощник министра обороны страны Эли Ратнер.

Ранее Байден в ходе пресс-конференции в Японии объявил о создании новой экономической инициативы в Индо-Тихоокеанском регионе (Indo-Pacific Economic Framework) с участием 13 государств. Также Байден заявил о готовности защищать Тайвань военным путем в случае возможной интервенции.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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