В Раде отзовут законопроект об убийстве дезертиров

Верховная Рада Украины не будет рассматривать законопроект, разрешающий офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивать солдат-дезертиров, отказавшихся выполнять приказ или самовольно покинувших позиции. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа», один из подписантов отзываемого законопроекта Александр Бакумов, передает РИА Новости.

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По мнению Бакумова, инициатива вызвала широкий общественный резонанс из-за того, что общество его «до конца не понимает».

«Сейчас говорят, что командиры начнут убивать своих подчиненных. Что за чушь? Если общество до конца не понимает, как на практике реализовываются эти нормы, я соглашусь на отзыв законопроекта. Но если мы ведем профессиональную дискуссию, тут должны быть другие месседжи», — заявил он.

Он уточнил, что законопроект был предложен не для целенаправленного убийства военных, а для обеспечения безопасности службы. По словам депутата, общество взволновало то, что из закона убрали фразу о том, что использование оружия не должно привести к смерти военнослужащего.

«Если военнослужащий угрожает, стоит с гранатой или применяет насилие к другим военнослужащим, то как остановить уголовное правонарушение? Каким образом использовать оружие, чтобы оно не причинило смерти? Да никаким. Поэтому была предложена такая норма», — объяснил Бакумов.

При этом он подчеркнул, что, прежде чем «разгонять зраду (в переводе с украинского — «предательство» — прим. «Ленты.ру»)», норму необходимо проанализировать в профессиональной среде.