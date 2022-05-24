В Красном Кресте сообщили о продолжении работы в Донбассе

Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжает работу в Донбассе, при этом в офисе организации отмечают, что вопрос прекращения поставок жизненно важных препаратов "требует уточнения". Об этом сообщило во вторник Донецкое агентство новостей (ДАН).

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"Мы продолжаем работать в этом регионе, продолжается оказание гуманитарной помощи населению по ряду направлений", - приводит ДАН слова сотрудника донецкого офиса МККК.

При этом в офисе сообщили, что на данный момент большинство сотрудников организации заняты выдачей гуманитарной помощи, а вопрос прекращения поставок жизненно важных препаратов требует уточнения.