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28 минут назад

В Красном Кресте сообщили, что продолжают работать в Донбассе

ТАСС

Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжает работу в Донбассе, при этом в офисе организации отмечают, что вопрос прекращения поставок жизненно важных препаратов "требует уточнения". Об этом сообщило во вторник Донецкое агентство новостей (ДАН).

В Красном Кресте сообщили о продолжении работы в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы продолжаем работать в этом регионе, продолжается оказание гуманитарной помощи населению по ряду направлений", - приводит ДАН слова сотрудника донецкого офиса МККК.

При этом в офисе сообщили, что на данный момент большинство сотрудников организации заняты выдачей гуманитарной помощи, а вопрос прекращения поставок жизненно важных препаратов требует уточнения.

Ранее в СМИ появилась информация, что Всемирная организация здравоохранения и МККК приостановили поставки в Донецкую и Луганскую народные республики медицинских препаратов для больных диабетом, туберкулезом и СПИД.

В мире,ВОЗ,Международный комитет Красного Креста,
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