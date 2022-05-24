Обзор иноСМИ: крах мировой экономики и ядерный Сармат против "врагов России"

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Глава Еврокомиссии выступила против резкого эмбарго на ресурсы РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против резкого введения полного эмбарго на российские энергоресурсы. В интервью MSNBC она заявила, что, вводя санкции, ЕС должен не навредить собственной экономике - «самому мощному рычагу влияния» на Россию.

Фон дер Ляйен отметила, что в случае немедленного эмбарго на нефть цены вырастут, РФ перебросит ее на другие рынки и заработает еще больше. Глава ЕК выразила уверенность, что ЕС в итоге преодолеет зависимость от российских энергоресурсов и больше никогда к ним не вернется.

«Россия получит 50 ядерных комплексов высотой в 14 этажей»

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что в ближайшее время на боевое дежурство в России встанут около 50 ракетных комплексов «Сармат». Газета написала, что «десятки новых ядерных ракет «Сармат-2» высотой 14 этажей и весом 208 тонн будут развернуты к осени, чтобы угрожать врагам России».

Эти ракеты «способны превратить всех врагов страны в ядерный кратер» и могут снести «полпобережья на континенте западного врага». В то же время Рогозин подчеркнул, что ядерного столкновения допускать нельзя, так как последствия обмена ядерными ударами отразятся на состоянии Земли.

«Корни энергетической дилеммы Европы кроются в США»

Китайский политолог Лю Чжунминь в своей статье для «Хуаньцю шибао» заявил, что корни угрозы возникновения глобального энергетического кризиса кроются не в недостаточном предложении, а в конфликтах между США и Россией и совокупном эффекте санкций и контрсанкций.

США и Европа вводят всесторонние санкции против России, при этом Евросоюз рассчитывает, что Россия и впредь будет удовлетворять потребности Европы в энергии, не используя ресурсы в качестве оружия для противодействия Европе, отметил политолог. Энергетический кризис в Европе не только тесно связано с конфликтом между Россией и Украиной, но также с долгосрочными санкциями, введенными против Ирана Соединенными Штатами, а «в совокупности энергетическая дилемма Европы коренится в евразийской политике США», считает Лю. По его мнению, из-за своего «подчиненного положения» в отношениях США и ЕС Европа все чаще становится «жертвой игры Штатов против России».

«Россия и Китай: создание нового мира»

Вице-президент Международной славянской академии наук Владимир Кршлянин в своей колонке для сербского портала «Печат» заявил, что Россия и Китай создают новый мир - новую эпоху в истории человечества. По мнению автора, начало этой эпохе положила Сербия, давшая «принципиальный отпор западной агрессии и разрушению».

Кршлянин заявил, что Западом правят богатейшие люди, а Россией и Китаем - люди, «руководствующиеся духовно-нравственными ценностями и принципами». В новом мире, по его мнению, «человеческая жизнь, человеколюбие и сообщество людей являются абсолютными ценностями», сила этого мира основана на достоинствах человека, а «сила Запада основывалась на злоупотреблении человеческими слабостями; Запад конфликтует с нравственностью, человеком и Богом».

«Мировая экономика на грани пропасти»

Кризис за кризисом подводят мировую экономику к краю пропасти, пишет в своей статье для CNN Джулия Горовиц. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на форуме в Давосе заявила, что мировая экономика сталкивается с «возможно, самым большим испытанием со времен Второй мировой войны».