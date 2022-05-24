В Молдавии опровергли задержание экс-президента Додона

Генеральная прокуратура Молдавии опровергла сообщения о задержании экс-президента страны Игоря Додона, которые ранее распространили молдавские СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек, передает РИА Новости.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в доме Додона проводят обыски сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности. Одновременно с этим ряд молдавских СМИ сообщили о том, что бывший президент задержан на 72 часа. По словам Керпек, в ведомстве не могут подтвердить эту информацию.

19 мая Генпрокуратара Молдавии возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Поводом стали видеозаписи, обнародованные летом 2020 года депутатом Юрием Реницэ. На кадрах заснята встреча Додона с бывшим главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. Последний передал Додону пакет, в котором, судя по разговору, находилась крупная сумма денег.