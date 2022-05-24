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31 минуту назад

ВОЗ: Продолжительность жизни в мире снизилась за время пандемии на два года

Мир24

Продолжительность жизни в мире во время пандемии сократилась на два года. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА «Новости».

ВОЗ: Продолжительность жизни в мире снизилась за время пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчет о расчете смертности, который четко показывает, что мы при потеряли два года продолжительности жизни в мире», – отметила Вуйнович в ходе IV Международного конгресса «Health age. Активное долголетие».

Как следует из презентации представителя ВОЗ в России, во время пандемии средняя продолжительность жизни в мире сократилась впервые с 1950 года. Отмечается, что показатель упал ниже 71 года с 72,6 лет.

Ранее в ВОЗ поступила информация из 12 не являющихся эндемичными государств о 92 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 случаях, в отношении которых существует подозрение и проводится расследование. В организации назвали «в высшей степени необычным событием» выявление заболевания у людей, которые не посещали эндемичные страны.

В мире,Мелита Вуйнович,ВОЗ,
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