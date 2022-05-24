Киев обвинил Запад в желании возобновить бизнес с Россией

"Говорят, не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек", - написал Подоляк в Twitter.