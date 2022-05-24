Киев обвинил Запад в желании возобновить бизнес с Россией

В кулуарах международного экономического форума в Давосе представители западных стран намекают Украине на необходимость перемирия с Россией, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, представители Запада в данном случае преследуют собственные интересы, желая возобновить сотрудничество с Москвой.
"Говорят, не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек", - написал Подоляк в Twitter.
Однако, с точки зрения советника главы офиса президента Украины, кратчайший путь к урегулированию текущей ситуации лежит не через договоренности, а за счет поставок оружия и средств Киеву, а также введения эмбарго в отношении российских энергоресурсов.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва, при наличии конструктивного подхода со стороны Киева, готова возобновить переговорный процесс.