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34 минуты назад

Киев обвинил Запад в желании возобновить бизнес с Россией

Газета.Ru

В кулуарах международного экономического форума в Давосе представители западных стран намекают Украине на необходимость перемирия с Россией, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, представители Запада в данном случае преследуют собственные интересы, желая возобновить сотрудничество с Москвой.

Киев обвинил Запад в желании возобновить бизнес с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Говорят, не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек", - написал Подоляк в Twitter.

Однако, с точки зрения советника главы офиса президента Украины, кратчайший путь к урегулированию текущей ситуации лежит не через договоренности, а за счет поставок оружия и средств Киеву, а также введения эмбарго в отношении российских энергоресурсов.

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Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва, при наличии конструктивного подхода со стороны Киева, готова возобновить переговорный процесс.

В мире,Михаил Подоляк,Андрей Руденко,
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