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1 час назад

Швеция и Финляндия обсудят с Анкарой свое вступление в НАТО

Алиса Селезнёва

Делегации Финляндии и Швеции приедут сегодня в Анкару для обсуждения вопроса о вступлении скандинавских стран в НАТО. Об этом со ссылкой на телеканал A Haber пишет ТАСС.

Швеция и Финляндия обсудят с Анкарой свое вступление в НАТО
Фото: ReutersReuters

По данным канала, встречи с делегациями Финляндии и Швеции проведут представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын и Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Турции.

Стороны проведут переговоры в президентском дворце и в МИД страны.

18 мая представители Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО.

Для вступления в НАТО странам необходима единогласная поддержка всех членов альянса, однако Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки. Свое решение он объяснил поддержкой, которую скандинавские стран оказывают Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.

В мире,Ибрагим Калын,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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