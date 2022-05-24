Швеция и Финляндия обсудят с Анкарой свое вступление в НАТО

Делегации Финляндии и Швеции приедут сегодня в Анкару для обсуждения вопроса о вступлении скандинавских стран в НАТО. Об этом со ссылкой на телеканал A Haber пишет ТАСС.
По данным канала, встречи с делегациями Финляндии и Швеции проведут представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын и Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Турции.
Стороны проведут переговоры в президентском дворце и в МИД страны.
18 мая представители Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО.
Для вступления в НАТО странам необходима единогласная поддержка всех членов альянса, однако Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки. Свое решение он объяснил поддержкой, которую скандинавские стран оказывают Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.