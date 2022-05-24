В Молдавии сообщили о задержании бывшего президента Додона

24 мая сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели обыски в доме у экс-президента страны. Обыски связаны с делом о получении взятки от бывшего главы Демократической партии Владимира Плахотнюка. Согласно сообщениям Генпрокуратуры, обыски также проходят в других местах, в том числе «на объектах недвижимости, принадлежащих посредникам».