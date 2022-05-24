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7 минут назад

СМИ: Игорь Додон задержан

Вероника Полынина

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа, сообщил «Sputnik Молдова».

В Молдавии сообщили о задержании бывшего президента Додона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Генпрокуратуре республики задержание Додона не подтвердили.

24 мая сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели обыски в доме у экс-президента страны. Обыски связаны с делом о получении взятки от бывшего главы Демократической партии Владимира Плахотнюка. Согласно сообщениям Генпрокуратуры, обыски также проходят в других местах, в том числе «на объектах недвижимости, принадлежащих посредникам».

Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины.

«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство родины) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии», - сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.

Прокуратура и СБ Молдавии пришли с обыском в дом экс-президента Додона

В возглавляемой Игорем Додоном Партии социалистов назвали уголовное преследование экс-президента «дешевым шоу» и попыткой властей Молдавии бороться с оппозицией.

В мире,Игорь Додон,Демократическая партия США,
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