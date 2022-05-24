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54 минуты назад

Делегация Китая объяснила уход с форума в Давосе во время речи Зеленского

News.ru

Заявления о том, что делегация Китая на Всемирном экономическом форуме в Давосе не стала аплодировать выступлению Владимира Зеленского и покинула зал, не соответствуют действительности, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на делегацию КНР. В делегации заявили, что время выступления Владимира Зеленского совпало со временем переговоров с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

Представители Китая заявили, что информация [о демарше китайской делегации] не соответствует действительности, — говорится в сообщении агентства.

Ранее член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол заявил, что после выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе делегация Китая не присоединилась к овациям в его адрес и вскоре покинула зал. Он показал фотографию, где можно увидеть сидящих делегатов из КНР, вокруг которых стоят аплодирующие люди. По мнению республиканца, китайская делегация тем самым послала чёткий сигнал об отказе поддержать позицию Украины.

«Они послали ясный сигнал». Китайцам не понравилась речь Зеленского

В мире,Видео,Майкл Маккол,Владимир Зеленский,Международное энергетическое агентство,
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