Во Франции призвали не демонизировать Россию

«На самом деле мы находимся в чрезвычайно тревожной фазе конфликта. <…> На наших глазах разворачивается игра с нулевой суммой между двумя крупными ядерными сверхдержавами, которые не хотят отступать. С одной стороны американцы обещают «ослабить» Россию так, чтобы она больше не представляла угрозы для своих соседей, с другой стороны, Путин утверждает, что поражение - это не вариант», - заявил Лелуш.