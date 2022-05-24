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22 минуты назад

Во Франции призвали не демонизировать Россию

Мария Иванова

Бывший дипломатический советник Жака Ширака и экс-депутат Пьер Лелуш призвал не демонизировать Россию, заявив, что украинский кризис в любой момент может выйти из-под контроля. Об этом он рассказал Valeurs Actuelles.

Во Франции призвали не демонизировать Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лелуш отметил, что масштабы конфликта изменились чуть более чем за три недели из-за массированного вмешательства Соединенных Штатов.

«На самом деле мы находимся в чрезвычайно тревожной фазе конфликта. <…> На наших глазах разворачивается игра с нулевой суммой между двумя крупными ядерными сверхдержавами, которые не хотят отступать. С одной стороны американцы обещают «ослабить» Россию так, чтобы она больше не представляла угрозы для своих соседей, с другой стороны, Путин утверждает, что поражение - это не вариант», - заявил Лелуш.

Он назвал конфликт на Украине беспрецедентной ситуацией со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года.

Лелуш подчеркнул, что на самом деле речь идет о конфликте между НАТО и Россией.

«В любой момент все может выйти из-под контроля. Мы можем попасть в страшную воронку, вылезти из которой у нас, европейцев, не будет возможности», - заключил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отказался назвать альянс одной из сторон украинского конфликта. Он подчеркнул, что НАТО прилагает усилия для того, чтобы кризис не перекинулся на соседние страны.

«Вот почему мы не посылаем в страну никаких войск НАТО. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО осознанно не является стороной конфликта», - сказал Столтенберг.

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