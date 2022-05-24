В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
52 минуты назад

«Они послали ясный сигнал». Китайцам не понравилась речь Зеленского

Газета.Ru

Президент Владимир Зеленский произнес речь на форуме в Давосе, призвав мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию и помочь Украине — военной техникой, финансами или участием в последующем восстановлении страны. Украине необходимы, по меньшей мере, $5 млрд, уточнил политик. Почти весь зал рукоплескал Зеленскому, однако делегация из Китая неожиданно холодно отреагировала на выступление украинского лидера. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Политик призвал правительства стран-участниц усилить санкционное давление на Россию, увеличить поставки оружия на Украину, а также принять участие в восстановлении страны после завершения конфликта.

"Мы остановили российскую армию, которую называли второй армией мира. И ценой тяжелых боев, ценой тысяч жизней постепенно оттесняем оккупантов с нашей земли", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что "предотвратить военную агрессию можно, только используя профилактические санкции".

"Необходимо эмбарго на импорт российской нефти, санкции против всех российских банков, не должно быть никакой торговли с РФ", - сказал украинский лидер.

Он также обратился к международным компаниям, имеющим подразделения в России, с просьбой закрыть их, чтобы они "не ассоциировались с военными преступлениями".

"Мы предлагаем всем компаниям, которые покидают российский рынок, продолжать работать на Украине. У вас будет доступ к нашему рынку в 40 млн покупателей, и позиция вашего бизнеса таким образом только улучшится. Вы будете поддерживать основные ценности, поддерживать свободу", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины предложил заморозить активы "страны-агрессора" и потом направить эти средства на восстановление Украины.

"Российские активы, которые рассеяны по многим юрисдикциям, должны быть найдены, они должны быть конфискованы или заморожены, и потом они должны быть перечислены в специальный фонд", - уточнил он.

После завершения боевых действий страны и крупные международные компании могут взять на себя "шефство" над "тем или иным регионом Украины, городом, либо общиной, либо отраслью".

Киев раскрыл «план Б» на случай гибели Зеленского

"Оружие, финансы, политическая поддержка, санкции - если бы мы получили их 100% потребности в феврале, результатом были бы десятки тысяч сохранившихся жизней. Вот почему Украине нужно все оружие, которое мы спрашиваем, а не только то, которое нам предоставляют. Вот почему нам нужны финансы, по меньшей мере, $5 млрд, и весь объем средств, необходимых для восстановления", - подытожил политик.

"Китайцы послали ясный сигнал"

Американский сенатор Майкл Маккол, присутствовавший в зале во время видеообращения Зеленского, рассказал позже телеканалу CNN, что китайская делегация недружелюбно отреагировала на выступление украинского лидера. После завершения его речи зал аплодировал Зеленскому стоя - все, кроме китайцев.

"Они не аплодировали, не вставали, как все после его выступления, а просто вышли из зала. Китайцы послали ясный сигнал - они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского", - сказал Маккол.

В качестве доказательства конгрессмен показал в эфире CNN фотографию, на которой представители КНР сидят, в то время как остальные аплодируют стоя.

Нейтральный статус

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, выступая на ВЭФ, заявил, что конечной целью в сложившейся ситуации должен быть нейтральный статус Украины.

"Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой", - сказал он, добавив, что призывал к этому еще восемь лет назад, когда впервые зашла речь о вступлении Украины в НАТО (цитата по ТАСС).

В нынешних условиях нейтральный статус Украины "в том виде, в котором он виделся тогда", уже недостижим, считает Киссинджер. По мнению экс-госсекретаря, процесс урегулирования на Украине должно быть запущен в ближайшие два месяца. В противном случае можно ожидать более тяжелых последствий для международных отношений.

"На мой взгляд, движение к переговорам и миру необходимо начать в ближайшие два месяца, чтобы определить исход до того, как начнутся последствия и трудности, с которыми будет еще труднее справиться, в том числе, для отношений России и Европой и Украины с Европой", - отметил он.

"Идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво", - добавил политик.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 22 по 26 мая. Одной из центральных тем ожидаемо станет ситуация на Украине. Мероприятие проходит в очном формате впервые после двухлетнего перерыва. В Давос приехали около 2 тыс. человек, включая 50 мировых лидеров. Ни представителей России, ни представителей США на форуме не будет.

В мире,Видео,Майкл Маккол,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,НАТО,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители