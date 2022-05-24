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58 минут назад

В дом экс-президента Молдавии Игоря Додона пришли с обыском

Газета.Ruиещё 11

Прокуратура, а также Служба безопасности Молдавии проводят обыск в доме бывшего президента республики Игоря Додона, сообщает Life.ru.

В дом экс-президента Молдавии пришли с обыском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже», — приводит РИА «Новости» слова представителя Генпрокуратуры Марианны Керпек.

Додона подозревают в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Эта история тянется с 2020 года: тогда Антикоррупционная прокуратура Молдавии отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, не выявив признаков преступления, это решение поддержал суд. Однако затем апелляционная палата отменила вердикт первой инстанции.

В мире,Игорь Додон,
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