В дом экс-президента Молдавии пришли с обыском

Прокуратура, а также Служба безопасности Молдавии проводят обыск в доме бывшего президента республики Игоря Додона, сообщает Life.ru.
«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже», — приводит РИА «Новости» слова представителя Генпрокуратуры Марианны Керпек.
Додона подозревают в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Эта история тянется с 2020 года: тогда Антикоррупционная прокуратура Молдавии отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, не выявив признаков преступления, это решение поддержал суд. Однако затем апелляционная палата отменила вердикт первой инстанции.