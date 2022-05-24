В дом экс-президента Молдавии пришли с обыском

Додона подозревают в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Эта история тянется с 2020 года: тогда Антикоррупционная прокуратура Молдавии отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, не выявив признаков преступления, это решение поддержал суд. Однако затем апелляционная палата отменила вердикт первой инстанции.