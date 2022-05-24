Запад задумал отправить военные корабли для разблокировки поставок зерна с Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая займется разблокировкой поставок украинского зерна, пишет РИА «Новости», ссылаясь на The Times.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщил источник газеты, британский дипломат согласна с идеей отправки военных кораблей для сопровождения судов из порта Одессы.

По данным издания, для осуществления такой меры, вероятно, будет необходимо согласие со стороны США. Кроме того, речь может идти о сопровождении судов из Николаева.

В свою очередь, один неназванный западный чиновник в беседе с The Times заявил, что это нельзя реализовать без согласия России. Если РФ его не даст, то возрастает риск возникновения инцидентов, предупредил он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил создать морскую коалицию для разблокировки поставок зерна с Украины. Он считает, что единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Как отметил дипломат, чтобы гарантировать, что «поставки зерна могут покинуть Одессу в безопасности и достичь Босфора без российского вмешательства», можно использовать военные корабли и самолеты.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.