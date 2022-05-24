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45 минут назад

Оппозиция в Ереване блокировала здание МИД Армении

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Участники шествия оппозиции в Ереване прорвали оцепление полиции у здания МИД Армении и блокируют входы в него.

Оппозиция в Ереване блокировала здание МИД Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что шествие оппозиции началось в 8.00 утра по Еревану (7.00 мск), спустя 40 минут участники акции подошли к зданию министерства иностранных дел страны, где наткнулись на полицейское оцепление. Его прорвали относительно легко – возможно, сработал эффект неожиданности – и в настоящее время блокируют входы в здание, передает РИА «Новости».

Известно, что полиция пыталась препятствовать прорыву, но силы были неравны, сейчас силовики просто наблюдают за происходящим и закрывают входы в находящееся по соседству здание министерства юстиции страны.

Напомним, 21 мая митинг оппозиции прошел на площади Франции в центре Еревана в Армении, со сцены перед гражданами выступали армянские политики.

До этого лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

До этого 17 апреля из бюллетеня Минобороны России о деятельности российских миротворцев стало известно, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В мире,Артур Ванецян,Минобороны России,
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