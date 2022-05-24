Прокуратура и СБ Молдавии пришли с обыском в дом экс-президента Додона

Ранее оппозиция опубликовала видеофрагмент, на котором видно, как ныне находящийся в бегах бизнесмен Плахотнюк собирается передать Додону пакет с деньгами для Партии социалистов. Додон факт встречи признал, но заявил, что видео смонтировали и он не знает, что было в пакете. 5 июня 2020 года был опубликован ещё один фрагмент, на котором Додон, занимавший тогда пост президента Молдавии, говорит о создании парламентской коалиции из Партии социалистов и Демпартии, которая должна «обеспечить стабильность до 2023 года». При этом он заявляет, что согласовывает свои действия с Дмитрием Козаком, бывшим в тот период вице-премьером России.