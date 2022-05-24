В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
15 минут назад

Прокуратура и СБ Молдавии пришли с обыском в дом экс-президента Додона

News.ru

Антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона, сообщила РИА Новости представитель генпрокуратуры Марианна Керпек. Додона подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

Прокуратура и СБ Молдавии пришли с обыском в дом экс-президента Додона
Фото: ТАССТАСС

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже, — заявила Керпек.

Ранее оппозиция опубликовала видеофрагмент, на котором видно, как ныне находящийся в бегах бизнесмен Плахотнюк собирается передать Додону пакет с деньгами для Партии социалистов. Додон факт встречи признал, но заявил, что видео смонтировали и он не знает, что было в пакете. 5 июня 2020 года был опубликован ещё один фрагмент, на котором Додон, занимавший тогда пост президента Молдавии, говорит о создании парламентской коалиции из Партии социалистов и Демпартии, которая должна «обеспечить стабильность до 2023 года». При этом он заявляет, что согласовывает свои действия с Дмитрием Козаком, бывшим в тот период вице-премьером России.

Киев раскрыл «план Б» на случай гибели Зеленского

В мире,Игорь Додон,Владимир Плахотнюк,Дмитрий Козак,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители