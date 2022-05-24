В прокуратуре заявили о задержании Додона

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа по подозрению в госизмене и пассивной коррупции, сообщает РИА Новости.

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"Антикоррупционный центр и СБ провели десять обысков, речь идет о незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также госизмене", – отметила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казаков.

Кроме того, по итогам обыска у Додона задержаны двое подозреваемых, один из них – экс-президент страны.

Утром 24 мая сообщалось, что антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Представитель надзорного ведомства Марианна Керпек уточнила, что экс-лидера Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также в предательстве родины.

В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе беседы Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы находилась крупная сумма денег. Отмечается, что встреча состоялась летом 2019 года и спустя несколько дней Плахотнюк покинул страну.