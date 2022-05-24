"Поспите здесь": Байден дал странный совет премьеру Австралии на саммите

Американский лидер Джо Байден пошутил, что никто не осудит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, если он немного поспит на стартовавшем 24 мая в Токио заседании лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности Quad (входят Австралия, Индия, США и Япония), сообщает ТАСС.

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Так президент США приветствовал нового австралийского премьера, прилетевшего в Японию менее чем через сутки после избрания.

«Вы принесли присягу и сразу сели в самолет! Я не знаю, как вам это удается, но будет нормально, если вы поспите здесь», — сказал глава Белого дома на открытии встречи лидеров Quad.

Байден поздравил Альбанезе с победой на выборах.

«Мы высоко ценим вашу готовность приехать сюда так скоро после вступления в должность», — сказал глава Соединенных Штатов.

Quad был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны (Австралии, Индии, США и Японии) сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран состоялась в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.