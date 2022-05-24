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23 минуты назад

В Австрии назвали срок вступления Украины в ЕС

Елена Прошина

Украина нескоро станет частью Евросоюза, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доцента кафедры политологии и экономики Частного университета Вебстера в Вене Ральфа Герта Шелльхаммера.

В Австрии назвали срок вступления Украины в ЕС
Фото: ТАССТАСС

«ЕС построен вокруг Германии и Франции, и оба государства ревностно оберегают свое положение лиц, принимающих окончательные решения в Европе. Политики обеих стран осознают, что ЕС с Украиной может привести к созданию конкурирующей оси "Варшава – Киев", чего не хотят ни Франция, ни Германия», – заявил он.

Отмечается, что Украина политически и культурно больше тяготеет к Польше, чем к Германии. Как подчеркнул эксперт, влияние Берлина в Евросоюзе в подобной ситуации может снизиться из-за роста влияния Восточной Европы.

Ранее министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процедура вступления Украины в Евросоюз может длиться 15 или 20 лет.

«Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс», — приводит его слова РИА Новости.

В мире,ЕС,
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