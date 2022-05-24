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53 минуты назад

На Украине раскрыли «план Б» на случай гибели Зеленского

Елена Прошина

На случай гибели украинского лидера власти страны подготовили «план Б», сообщает РБК со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

Киев раскрыл «план Б» на случай гибели Зеленского
Фото: ReutersReuters

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — отметил президент Украины во время выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

Как напомнил глава государства, Украина — парламентско-президентская республика.

Он уточнил, что «если будет та или иная потеря», страна к этому полностью готова. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — подчеркнул Зеленский.

С начала российской военной операции президент Украины не покидал страну. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Владимир Зеленский уехал из Киева во Львов, а затем перебрался в Польшу.

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При этом офис Зеленского, как и сам президент, это опровергали, в подтверждение своих слов публикуя видеообращения из центра Киева. В украинской столице с украинским президентом встречались британский премьер Борис Джонсон, премьер Хорватии Андрей Пленкович, президент Польши Анджей Дуда, глава Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа и эстонский лидер Алар Карис.

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