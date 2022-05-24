Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает обязательной срочную массовую вакцинацию населения от оспы обезьян, пишет Reuters со ссылкой на представителя организации Ричарда Пибоди.

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По его словам, ВОЗ оценила необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян: вспышка заболевания за пределами Африки не потребует срочной прививочной кампании. При этом Пибоди узнал о нехватке вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с вирусом.

Распространение вируса можно сдержать, если выполнять ряд требований, заявил эксперт. Среди них — безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук.