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1 час назад

Оценена вероятность эпидемии из-за оспы обезьян

Lenta.ru

Вспышка оспы обезьян не сможет перейти в эпидемию, заявил научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, биолог Виталий Зверев, пишет ТАСС.

Оценена вероятность эпидемии из-за оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

По его словам, вспыхнувшее в настоящее время в Европе заболевание не сильно опасно.

«Оспа обезьян вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем вирус натуральной оспы. Я думаю, что в ближайшее время разберутся и погасят эту вспышку», — оценил вероятность эпидемии специалист.

Зверев объяснил, что изначально болезнь нашли у земляных белок, которые заразили обезьян. Затем заболели люди. Эксперт допустил лабораторное происхождение оспы обезьян.

«Либо кто-то привез экзотическое животное из Африки, группа людей, которая заразилась и потом разнесла в несколько стран», — отметил он.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте.

В Великобритании выявили более 30 случаев оспы обезьян

В мире,Виталий Зверев,
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