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33 минуты назад

МИД Франции отказался признать идею Макрона альтернативой членству Украины в ЕС

Lenta.ruиещё 1

Министерство иностранных дел Франции отказалось признать идею президента Эммануэля Макрона о создании европейского политического сообщества альтернативной членству Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Франции не согласился с предложением Макрона по Украине
Фото: PixabayPixabay

«Украина является частью европейской семьи. Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу вступления», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что целью подобного объединения является содействие укреплению отношений со странами Европы и усиление поддержки кандидатов на вступление в Евросоюз во всех областях.

Макрон не оставил шансов Украине на быстрое вступление в Евросоюз

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий. Он предложил обсудить идею создания нового европейского политического сообщества, в которое могла бы вступить Украина.

В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,
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