МИД Франции не согласился с предложением Макрона по Украине

Министерство иностранных дел Франции отказалось признать идею президента Эммануэля Макрона о создании европейского политического сообщества альтернативной членству Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

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«Украина является частью европейской семьи. Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу вступления», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что целью подобного объединения является содействие укреплению отношений со странами Европы и усиление поддержки кандидатов на вступление в Евросоюз во всех областях.