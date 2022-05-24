Эрдоган заявил, что премьера Греции для него больше не существует

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для него «больше не существует», обвинив греческого лидера в попытке заблокировать продажу истребителей F-16 Турции во время визита в США. Его слова приводит издание Euractiv.
«Его больше не существует для меня. Я никогда не соглашусь с ним встретиться. Мы продолжим наш путь с уважаемыми политиками», — сказал Эрдоган на пресс-конференции после еженедельного заседания кабинета министров.
По словам турецкого политика, они с Мицотакисом ранее договорились не включать третьи страны в спор по поставкам истребителей.
«Несмотря на это, на прошлой неделе он был с визитом в США, выступил в Конгрессе и предупредил их, чтобы они не поставляли нам F-16», — сказал Эрдоган.
В октябре Турция обратилась к США с просьбой купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектующих для модернизации турецких военных самолетов. Ранее Вашингтон уже исключил Анкару из совместной программы по производству истребителей F-35 после того, как Турция купила российские системы противоракетной обороны С-400.