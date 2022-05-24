В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
14 минут назад

Эрдоган заявил, что греческого премьера для него больше не существует

Газета.Ruиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для него «больше не существует», обвинив греческого лидера в попытке заблокировать продажу истребителей F-16 Турции во время визита в США. Его слова приводит издание Euractiv.

Эрдоган заявил, что премьера Греции для него больше не существует
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его больше не существует для меня. Я никогда не соглашусь с ним встретиться. Мы продолжим наш путь с уважаемыми политиками», — сказал Эрдоган на пресс-конференции после еженедельного заседания кабинета министров.

По словам турецкого политика, они с Мицотакисом ранее договорились не включать третьи страны в спор по поставкам истребителей.

«Несмотря на это, на прошлой неделе он был с визитом в США, выступил в Конгрессе и предупредил их, чтобы они не поставляли нам F-16», — сказал Эрдоган.

В октябре Турция обратилась к США с просьбой купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектующих для модернизации турецких военных самолетов. Ранее Вашингтон уже исключил Анкару из совместной программы по производству истребителей F-35 после того, как Турция купила российские системы противоракетной обороны С-400.

Реджеп Эрдоган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители