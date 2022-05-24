Турция создаст зону безопасности у южных границ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика завершит создание зоны безопасности у южных границ глубиной в 30 километров. Его слова приводит ТАСС.

«Тем временем мы работаем над недостающими частями нашей работы по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль наших южных границ. Районы, которые являются центром нападений против нашей страны, являются нашим приоритетом», — указал глава государства.

Он отметил, что операции начнутся, как только вооруженные силы Турции и разведка завершат подготовку. Эрдоган сообщил, что решения по данному вопросу будут приняты в четверг 26 мая в ходе заседания Совета национальной безопасности.