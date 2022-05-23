«Распад Украины неминуем». Зачем Киев предоставляет полякам особые права

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект, который фактически приравняет поляков к украинцам, предоставив им те же права, кроме права голосовать на выборах. В России и Белоруссии решение украинского лидера восприняли в штыки. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев таким образом де-факто легализует захват собственных территорий и «активно разбрасывается своей незалежностью».

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

Депутат Адальби Шхагошев полагает, что «опасная кампания с использованием Зеленского и Польши» может привести к прямому столкновению войск НАТО с РФ. А белорусский президент Александр Лукашенко выразил опасения, что Варшава в дальнейшем захочет присоединить и западную Белоруссию.

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Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев выразил уверенность, что новое соглашение об упрощении пересечения общих границ для украинцев и поляков подтверждает планы Польши по расширению своих территорий.

«Все теоретические разговоры, что Польша готова принять часть территории Украины, переходят в практическую плоскость», — заявил Шхагошев в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что такой сценарий может спровоцировать столкновение РФ и НАТО.

По словам парламентария, Польша «вступает в большую политику реализации планов НАТО с физическим участием в конфликте», что реализуется с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы предупреждаем, что это очень опасная кампания с использованием Зеленского и Польши, что может привести к прямому столкновению войск НАТО с Россией, поскольку Польша является членом альянса», — пояснил Шхагошев.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет полагает, что Зеленский, пытаясь заключить международные соглашения с Польшей, таким образом идет по пути передачи Варшаве западных украинских территорий. Польские власти, по его словам, давно «вынашивали планы оккупации» и сейчас пытаются претворить их в жизнь. Украинский лидер, в свою очередь, осознает неминуемый распад страны, поэтому и принял такое решение.

«Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши, которая давно вынашивала планы оккупации этих земель. Сегодня же подвернулся удачный момент все это облечь и прикрыть мнимой заботой об украинском народе», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что Варшава «своей русофобской ненавистью и поддержкой украинских неонацистов ставит под удар весь Евросоюз», и призвал польские власти не пытаться помешать России довести спецоперацию до конца.

«Де-факто легализуют захват своей страны»

О том, что Киев, утверждая особые права поляков, пытается таким образом передать им права на собственные территории, заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны», — написала дипломат в Telegram.

Зеленский, обращаясь к национальному парламенту с просьбой утвердить особые права граждан Польши, «по сути разрешает им все», считает Захарова.

«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — говорится в посте.

Представитель МИД удивилась тому факту, что киевский режим «так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью».

«Какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам? Суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос — не как его сохранить, а кому отдать», — резюмировала она.

«Это их стратегия и по Западной Беларуси»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил опасения в связи с анонсированным Зеленским законопроектом. Стратегия Запада по захвату чужих земель в дальнейшем может быть применена и в отношении западной Белоруссии, полагает он.

«Нас беспокоит то, что они, поляки, натовцы, готовы выйти и забрать, как это было до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим», — отметил политик на сегодняшней встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи.

По мнению белорусского лидера, украинцам еще «придется просить» белорусов, чтобы они «не допустили отрыва западной части».

Что обещали Зеленский и Дуда

Накануне украинский президент Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей об упрощении пересечения границ, а также внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе поляков на Украине. Последний будет работать по аналогии с польским, где временно перемещенных лиц с Украины фактически приравняли к гражданам Польши, но без права голосования. Нынешняя ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого», подчеркнул политик.

«Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении», — отметил Зеленский.

В начале мая польский президент Анджей Дуда выразил надежду, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле».

С начала российской спецоперации Польша приняла больше украинских беженцев, чем все остальные европейские страны вместе взятые. По данным ООН, с 24 февраля в соседние страны выехали 6,4 млн жителей Украины. Из них более 3,5 млн человек — в Польшу.