В Великобритании выявили более 30 случаев оспы обезьян

Такое число случаев британские медики обнаружили за понедельник 23 мая. Общее число случаев заболевания по всей Великобритании достигло 56. Также всего 85 подтвержденных случаев на 23 мая было выявлено в восьми странах Европейского союза: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.