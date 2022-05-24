В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
37 минут назад

В Германии признали невозможность сломить Россию

Lenta.ruиещё 2

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) признало, что Западу так и не удалось сломить российскую экономику. Так, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения.

В Германии признали невозможность сломить Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Германии отметили, что многие аналитики запада после начала спецоперации РФ прогнозировали полный обвал рубля и рецессию в стране, но их выводы оказались ошибочными.

Причиной такой ситуации издание назвало высокую готовность России к экономическому противостоянию. Так, в частности, Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского сырья, не может пойти на такой шаг. Также Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопреки действию множества санкций, российская экономика достойно выдерживает удар. Путин также подчеркнул, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом подобные усилия «дают положительный эффект».

В мире,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители