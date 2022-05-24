В Германии признали невозможность сломить Россию

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) признало, что Западу так и не удалось сломить российскую экономику. Так, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения.

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В Германии отметили, что многие аналитики запада после начала спецоперации РФ прогнозировали полный обвал рубля и рецессию в стране, но их выводы оказались ошибочными.

Причиной такой ситуации издание назвало высокую готовность России к экономическому противостоянию. Так, в частности, Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского сырья, не может пойти на такой шаг. Также Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.