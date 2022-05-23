В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Четыре страны ЕС потребовали конфисковать российские активы

Вероника Полынина

Литва, Словакия, Латвия и Эстония намерены добиться конфискации замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, пишет Reuters.

Четыре страны ЕС потребовали конфисковать российские активы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Письмо с соответствующим требованием будет представлено министрам финансов стран Евросоюза во вторник, 24 мая, утверждает агентство.

«Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией», - говорится в письме.

В послании также содержится призыв к странам Евросоюза начать подготовку новых санкций против Москвы. Подписанты отмечают, что в случае продолжения агрессии между ЕС и Россией «вообще не должно остаться никаких экономических связей – это гарантирует, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России».

Лавров: Запад обокрал Россию на сотни миллиардов долларов

Четыре страны отметили, что ЕС и страны-единомышленники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, и около 300 млрд долларов резервов центрального банка. Их предлагается использовать в качестве источника финансирования военных расходов Украины, а также направить на послевоенное восстановление страны.

Европейская комиссия заявила в прошлую среду, что проверит юридическую возможность ареста замороженных российских активов. Официальные лица ЕС ранее предупреждали, что конфискация активов сложна с юридической точки зрения, поскольку для нее нет соответствующих законов ЕС.

«В случае, если законные способы конфискации активов не будут определены, средства следует использовать в качестве рычага и разморозить только после того, как Россия возместит Украине весь нанесенный ущерб», - пишут авторы документа.

3 мая Украина оценила сумму денег, необходимую для восстановления страны после разрушений, нанесенных Россией, примерно в 600 млрд долларов.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
98
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители