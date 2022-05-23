Четыре страны ЕС потребовали конфисковать российские активы

Литва, Словакия, Латвия и Эстония намерены добиться конфискации замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, пишет Reuters.

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Письмо с соответствующим требованием будет представлено министрам финансов стран Евросоюза во вторник, 24 мая, утверждает агентство.

«Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией», - говорится в письме.

В послании также содержится призыв к странам Евросоюза начать подготовку новых санкций против Москвы. Подписанты отмечают, что в случае продолжения агрессии между ЕС и Россией «вообще не должно остаться никаких экономических связей – это гарантирует, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России».

Четыре страны отметили, что ЕС и страны-единомышленники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, и около 300 млрд долларов резервов центрального банка. Их предлагается использовать в качестве источника финансирования военных расходов Украины, а также направить на послевоенное восстановление страны.

Европейская комиссия заявила в прошлую среду, что проверит юридическую возможность ареста замороженных российских активов. Официальные лица ЕС ранее предупреждали, что конфискация активов сложна с юридической точки зрения, поскольку для нее нет соответствующих законов ЕС.

«В случае, если законные способы конфискации активов не будут определены, средства следует использовать в качестве рычага и разморозить только после того, как Россия возместит Украине весь нанесенный ущерб», - пишут авторы документа.