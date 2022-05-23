Часть Донбасса осталась без газа из-за обстрелов

Газоснабжение на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей прекращено из-за повреждения магистрального газопровода, которое произошло в результате обстрелов. Об этом сообщил «Оператор ГТС Украины» (ОГТС), передает РИА Новости.

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«С 14.00 (совпадает с мск) подача природного газа к этому участку ГТС прекращена», — сообщили в компании.

В настоящее время поврежденный участок локализован, но жители украинской части Донбасса пока останутся без газа: отремонтировать газопровод и возобновить подачу в ОГТС не могут из-за продолжающихся боевых действий.