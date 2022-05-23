Киссинджер раскрыл конечное предназначение Украины

В нынешней конфликтной ситуации Украина должна обрести нейтральный статус и стать мостом между Россией и Европой, заявил экс-госсекретарь (1973-1977), бывший советник президента США по нацбезопасности 1969-1975) и лауреат Нобелевской премии мира (1973) Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передаёт ТАСС. Киссинджер на посту советника по нацбезопасности в 1969 году сыграл ключевую роль в решении экс-президента США Ричарда Никсона начать ковровые бомбардировки Камбоджи и северного Вьетнама в ответ на наступление Вьетнамской народной армии.

Фото: Then Chih Wey/Global Look Press Then Chih Wey/Global Look Press

Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой, — сказал он в беседе по видеосвязи.

Незадолго до этого бывший чиновник заявил, что обстоятельства могут принудить власти США к действиям по смене режимов в авторитарных странах. Однако Вашингтону следует стараться избегать ненужных обострений, которые способны к этому привести.