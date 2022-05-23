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1 час назад

Идеолог бомбардировок Камбоджи раскрыл конечное предназначение Украины

News.ru

В нынешней конфликтной ситуации Украина должна обрести нейтральный статус и стать мостом между Россией и Европой, заявил экс-госсекретарь (1973-1977), бывший советник президента США по нацбезопасности 1969-1975) и лауреат Нобелевской премии мира (1973) Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передаёт ТАСС. Киссинджер на посту советника по нацбезопасности в 1969 году сыграл ключевую роль в решении экс-президента США Ричарда Никсона начать ковровые бомбардировки Камбоджи и северного Вьетнама в ответ на наступление Вьетнамской народной армии.

Киссинджер раскрыл конечное предназначение Украины
Фото: Then Chih Wey/Global Look PressThen Chih Wey/Global Look Press

Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой, — сказал он в беседе по видеосвязи.

Незадолго до этого бывший чиновник заявил, что обстоятельства могут принудить власти США к действиям по смене режимов в авторитарных странах. Однако Вашингтону следует стараться избегать ненужных обострений, которые способны к этому привести.

Раскрыта главная цель США на Украине

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский призвал крупные страны и международные компании взять на себя «шефство» над регионами Украины. Таким образом он предложил помочь в восстановлении государства после завершения боевых действий.

В мире,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,Ричард Никсон,
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