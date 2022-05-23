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12 минут назад

Президент Польши намерен уговорить часть стран ЕС предоставить Украине статус кандидата

ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда в ходе участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе постарается переубедить страны ЕС, блокирующие предоставление Украине статуса кандидата в члены сообщества. Об этом заявил в понедельник представитель канцелярии Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

Дуда намерен уговорами переломить сопротивление некоторых стран ЕС
Фото: ReutersReuters

"В кулуарных беседах будет доминировать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза", - сказал он на брифинге.

По словам Кумоха, страны Центральной и Восточной Европы надеются "переломить сопротивление некоторых стран Запада", которое они считают безосновательным.

Как подчеркнул представитель Дуды, речь идет не о принятии Украины в Евросоюз, а только о предоставлении Украине статуса кандидата.

"Это ничего никому не стоит", - указал он.

"У богатейших стран Европы нет никаких причин бояться Украины, - сказал Кумох.

8 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС. 18 апреля Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету.

Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество - это первый официальный шаг на пути вступления. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий или "переговорных глав", которые она должна выполнить. Процесс переговоров может занимать от нескольких лет до неопределенно долгого периода. Быстрее всех этот путь прошла Финляндия - за 3 года, дольше всех - Турция, которая запустила переговоры о вступлении в ЕС осенью 2005 года, и к настоящему времени перспектива их завершения не просматривается.

В мире,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,Совет Европы,ЕС,
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