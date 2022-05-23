Разрушить семью за 10 дней: история беженки с Украины в Британии

В Великобритании мужчина бросил партнершу и детей и сбежал с украинской беженкой, которую пара приютила десять дней назад. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя Лорна Гарнетт рассказала, что ее 29-летний партнер Тони сбежал с 22-летней Софией Каркадым, ИТ-специалисткой из Львова, которую пара приняла в свой дом. По словам мужчины, решение помочь беженке принял он.

Видео дня

«Все началось с моего простого желания поступить правильно и дать крышу над головой нуждающемуся человеку, мужчине или женщине», — объяснил он.

Всего через десять дней после того, как Каркадым появилась в доме Гарнетт, Тони заявил о том, что хочет быть с ней и уходит из семьи. Это произошло из-за того, что между украинкой и британцем сразу же установился контакт. Поскольку Тони немного говорил на словацком, он частично понимал украинскую речь, и они с Каркадым много общались, выпивали и смотрели кино. Это не понравилось Лорне, и она набросилась на беженку с оскорблениями.

Из-за реакции хозяйки дома Каркадым покинула британскую семью, и Тони последовал за ней.

«Мы сожалеем о причиненной боли, но я обнаружил такую связь с Софией, какой у меня никогда не было раньше. Мы планируем провести всю оставшуюся жизнь вместе», — сказал Гарнетт.

Женщины, которые были вынуждены покинуть Украину в связи с боевыми действиями на территории страны, сталкиваются с домогательствами со стороны принимающих их хозяев в Великобритании. Об этом пишет газета The Times.

Как сообщает издание, в страну прибыло около тысячи украинских беженцев. Всего заявку на визу и получение жилья по программе «Дома для Украины» подали около 40 тысяч человек. Женщины начали делиться своими историями в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По их словам, мужчины, принимающие у себя дома беженок, задавали им личные вопросы и предлагали интимные отношения, поэтому сейчас женщины вынуждены искать альтернативные места проживания.

В марте британское правительство запустило программу «Дома для Украины», согласно которой любой британец на полгода может приютить у себя дома беженца с Украины. Приютившим семьям будут выплачиваться 350 фунтов стерлингов (36 тысяч рублей) в месяц. Согласно данным Daily Mail, на участие в этой программе подали заявку более 200 тысяч британских подданных.

Ранее стало известно, что ЕС решил перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Новый механизм позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.

В Европе заявили об активизации местной мафии для торговли беженками с Украины, которых пытаются захватить для вовлечения в занятие проституцией. Об этом сообщает испанская газета Vanguardia.

«Отчаяние, растерянность и голод являются питательной средой для мафии, пытающейся захватить украинских женщин, считающихся люксовым товаром на рынке проституции из-за телосложения и красоты», — пишет издание.

По ее данным, правоохранительные органы уже получали информацию об исчезновении людей из центров размещения беженцев и расследуют эти обращения. Газета со ссылкой на полицию также сообщает, что члены преступных группировок обмениваются данными о местах поиска потенциальных жертв и направляют в центры вербовщиков. Последние предлагают беженкам работу в других странах в сфере туризма, гостиничного или модельного бизнеса.

В дальнейшем, по прибытии в пункт назначения, им сообщают о долге за перемещение и вынуждают оплатить его, занимаясь проституцией. Источники издания также призывают обратить внимание на угрозы для детей-беженцев, которые могут быть обмануты и вовлечены, например, в попрошайничество.

Гражданки Украины, пытавшиеся в последние несколько недель въехать в Израиль, рассказали сотрудникам пограничной службы, что билеты на самолет им оплачивали неизвестные мужчины. Об этом пишет сайт «Новости Израиля» со ссылкой на журналистов N12.

По словам репортеров, сутенеры обещали женщинам помощь и покупали им билеты на самолет. Беженок, которым удалось въехать в страну, вынуждали отрабатывать долги.

Издание отмечает, что пограничная служба отказывает во въезде в страну женщинам, приехавшим по приглашению незнакомых мужчин, с которыми они связались в соцсетях.

По сведениям издания, украинские власти, а также страны Европы неоднократно предупреждали об опасностях для беженок. Появляются сообщения о том, что сутенеры встречают женщин на границах и выдают себя за волонтеров. Как пишет DW (Россия ввела санкции против Deutsche Welle, вещание канала прекращено, а сайт заблокирован Роскомнадзором) со ссылкой на представителей полиции, удалось пресечь десятки попыток подозрительных мужчин увезти с вокзала прибывающих в Германию беженок с Украины. При этом не зафиксировано ни одного преступления на сексуальной почве.

Некоторые стихийные мигранты с Украины, подобравшие себе жильё в Соединённом Королевстве по программе Homes for Ukraine, оказываются на улице после ссор с хозяевами квартир. Об этом рассказывается в статье, обнародованной 18 мая в газете из Туманного Альбиона Daily Mail. Об этом также сообщает издание Украина.ру. В принципе, это обычная практика, например, при аренде квартир, так что ничего необычного в этом нет.

Тем не менее некоторым украинцам владельцы квартир оставляют буквально один день на сборы, отмечается в статье. Причины такого отношения могут быть самыми разными. Например, хозяйка одной из квартир, где жила семья стихийных мигрантов с Украины, оказалась строгой вегетарианкой.

Причём, по имеющейся информации от одной стороны, она не предупреждала заранее, что в её доме не должно быть никакого мяса, однако после велела беженцам покинуть жильё как можно скорее. Как обычно, это может быть специфическая интерпретация человека из другой культуры. Например, где-то могла быть указана известная большинству британцев аббревиатура, указывающая на вегетарианство, которую беженцы неправильно перевели.

Другую женщину-беженку с трёхлетним сыном выгнали владельцы жилья после того, как мальчик напугал их ребёнка.

По сведениям правительства Великобритании, только маленькое число стихийных мигрантов с Украины сталкивалось с ситуацией, когда владельцы квартир просили их покинуть жильё. Но в социальных сетях можно найти многочисленные свидетельства о том, как беженцы внезапно оказывались на улице. Разумеется, это специфика интернета – редкий случай выселения вызывает активную реакцию беженцев, в то время как о счастливом существовании практически никогда не сообщается, так как нет сильных эмоций для того, чтобы скандалить. А какие-то случаи могут быть даже придуманы журналистами.

Кроме того, описание конфликта только с одной стороны часто не даёт представления о том, что реально произошло. Могло произойти недопонимание из-за плохого знания чужого языка или несовершенства электронных переводчиков, версия беженца могла быть сильно искажена на основе его эмоций, а иногда – у хозяина квартиры просто поменялись условия жизни (например, он потерял работу), причём подробности об этом он не хочет рассказывать.

Около десятка нелегалов передумали добиваться убежища в Британии и забрали соответствующие заявления. Таковы первые результаты наполненного "гуманизмом и состраданием" плана британского министра внутренних дел Прити Пател, согласно которому беженцев будут отправлять в Руанду.

Как утверждает издание The Mail on Sunday, теперь просители убежища на Альбионе просят британские власти вернуть их обратно на родину - лишь бы не оказаться в суровой африканской стране. Сделка между Британией и Руандой стала достоянием общественности в апреле. По ее условиям, британцы выплатят руандийским властям 120 миллионов фунтов стерлингов за прием нелегальных мигрантов, прибывших в Британию. При этом дальнейшую судьбу этих "путешественников" будут решать именно в Руанде: либо им предоставят убежище в этой стране, либо отправят восвояси на все четыре стороны. Таким образом, изощренный план Пател предусматривает, что прибывающие в Британию нелегальные мигранты больше не будут головной болью для правительства, и при этом - за "копеечную" цену. Ранее Пател рассматривала вариант с Албанией в качестве "приемной страны" для нелегалов, но в Тиране от этой затеи отказались. The Mail on Sunday напоминает, что только с начала года на Альбион прибыли почти 9 тысяч нелегалов. Около сотни из них уже получили уведомления об их депортации в Руанду. Тем не менее пока что в африканскую страну еще никого не отправили: вылет первых рейсов задерживается, поскольку многие беженцы обратились в суд - соответственно, их не могут выслать до завершения судебного разбирательства. Британские чиновники рассчитывают, что первые рейсы в Руанду вылетят в течение июня. В Лондоне полагают, что первые рейсы в Руанду охладят пыл потенциальных мигрантов, попадающих на Альбион через Ла-Манш.

Женщина в цветах флага Украины выбежала топлес на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Соответствующий материал приводит New York Post.

Отмечается, что она устроила акцию протеста, выкрикивая антивоенные лозунги. При этом область груди и ребер гостьи мероприятия, которая появилась перед камерами полуобнаженной, оказались окрашены в голубой и желтый тона. Кроме того, трусы женщины были покрыты красными пятнами.

Впоследствии сотрудникам службы безопасности пришлось увести протестующую, предварительно прикрыв ее тело пиджаком. Известно, что инцидент произошел во время премьеры фильма «Три тысячи лет ожидания» режиссера Джорджа Миллера.

В апреле сообщалось, что фильм открытия 75-го Каннского кинофестиваля «Z» решили переименовать. Режиссер зомби-комедии Мишель Хазанавичус назвал ленту Coupé («Режь»). Это было сделано после обращения украинских кинематографистов, которые указали, что буква Z использовалась на пророссийских демонстрациях по всей Европе и стала символом специальной военной операции.

Принявшая рекордное число беженцев с Украины Польша не имеет правительственных программ, чтобы поддерживать и расселять их, пишет Onet.pl.

Члены созданного для помощи украинцам польского фонда «Открытый диалог» всерьез опасаются, что начнется гуманитарный кризис, так как государство не занимается переселением, а сам фонд существует только за счет пожертвований.

Как отметил член организации Бартон Крамек, в фонде предвидели, что у единодушной помощи со стороны поляков, «хотя и фантастической», есть пределы и она не заменит скоординированную политику на государственном и местном уровнях.

Его коллега Кайетан Врублевский сообщил, что к ним уже приходят жители Польши, которые приютили украинских беженцев и хотят вернуться к «нормальной жизни».

«Их нельзя винить. Я боюсь появления бездомности и голода», — сказал он.

Ранее в МИД Польши сообщали, что страна добивается от ЕС финансирования украинских беженцев.

По информации организации, с начала спецоперации России из страны выехали более 6,5 млн человек.

Только за последние двое суток в соседние с Украиной страны прибыли 95 тысяч вынужденных переселенцев.