Разрушить семью за 10 дней: история беженки с Украины в Британии

Как утверждает издание The Mail on Sunday, теперь просители убежища на Альбионе просят британские власти вернуть их обратно на родину - лишь бы не оказаться в суровой африканской стране. Сделка между Британией и Руандой стала достоянием общественности в апреле. По ее условиям, британцы выплатят руандийским властям 120 миллионов фунтов стерлингов за прием нелегальных мигрантов, прибывших в Британию. При этом дальнейшую судьбу этих "путешественников" будут решать именно в Руанде: либо им предоставят убежище в этой стране, либо отправят восвояси на все четыре стороны. Таким образом, изощренный план Пател предусматривает, что прибывающие в Британию нелегальные мигранты больше не будут головной болью для правительства, и при этом - за "копеечную" цену. Ранее Пател рассматривала вариант с Албанией в качестве "приемной страны" для нелегалов, но в Тиране от этой затеи отказались. The Mail on Sunday напоминает, что только с начала года на Альбион прибыли почти 9 тысяч нелегалов. Около сотни из них уже получили уведомления об их депортации в Руанду. Тем не менее пока что в африканскую страну еще никого не отправили: вылет первых рейсов задерживается, поскольку многие беженцы обратились в суд - соответственно, их не могут выслать до завершения судебного разбирательства. Британские чиновники рассчитывают, что первые рейсы в Руанду вылетят в течение июня. В Лондоне полагают, что первые рейсы в Руанду охладят пыл потенциальных мигрантов, попадающих на Альбион через Ла-Манш.