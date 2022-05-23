Вучич назвал три вещи, которые ему нужны от Путина

«Я не могу знать, о чем меня спросит [президент России Владимир] Путин, а только то, что я спрошу у него. В переговорах с президентом Путиным, которые состоятся через несколько дней, для меня важны три вещи: объемы газа, цена на газ и надежность поставок», — передает слова Вучича сербское агентство «Политика».