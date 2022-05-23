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1 час назад

Вучич назвал три вещи, которые ему нужны от Путина

Ura.Ru

Самые важные вопросы между Россией и Сербией касаются поставок газа. Об этом на брифинге для журналистов заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич назвал три вещи, которые ему нужны от Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не могу знать, о чем меня спросит [президент России Владимир] Путин, а только то, что я спрошу у него. В переговорах с президентом Путиным, которые состоятся через несколько дней, для меня важны три вещи: объемы газа, цена на газ и надежность поставок», — передает слова Вучича сербское агентство «Политика».

Ранее Евросоюз отказался от введения санкций против Сербии, что позволит стране получать газ и нефть из РФ. Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT.

Путин прокатил президента Сербии на своем лимузине

Президент Сербии также заявил, что страна экономит восемь миллионов долларов в день благодаря соглашению с Путиным о ценах на газ.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,ЕС,
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