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4 часа назад

Китайская делегация покинула зал форума в Давосе после выступления Зеленского

Елена Прошина

После выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и покинула зал.

Китай послал «четкий сигнал» Украине после речи Зеленского
Фото: ReutersReuters

Об этом заявил член палаты представителей США Майкл Маккол. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

«Аплодировали стоя все за исключением делегации из Китая, члены которой просидели все время оваций, а потом вышли», — сказал Маккол, подкрепив свои слова фотографией с форума, на которой видны делегаты из КНР в окружении аплодирующих людей.

По его мнению, китайская делегация тем самым послала «четкий сигнал» о том, что «не поддерживает Украину и Зеленского».

Зеленский выступил на форуме в Давосе

Известно, что Зеленский во время выступления на форуме в Давосе снова призвал страны к участию в восстановлении Украины, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков и IT-сектора, а также выводу бизнеса из РФ.

В мире,Майкл Маккол,Владимир Зеленский,
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