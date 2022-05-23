Эрдоган потребовал от НАТО не делать «бесполезных заявлений»

Турция рассчитывает, что НАТО вместо бесполезных заявлений предпримет конкретные шаги для решения обеспокоенности Анкары в связи с возможным вступлением Швеции и Финляндии в альянс. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не получили от партнеров по НАТО должной поддержки в вопросах борьбы с терроризмом. Мы ожидаем, что НАТО предпримет конкретные шаги для устранения обеспокоенности [по вступлению Швеции и Финляндии в альянс], а не будет делать бесполезные заявления. Мы не можем закрыть глаза на те санкции, которые Швеция ввела против нас, им нет объяснения. Поскольку роль, которую мы играем в НАТО, ясна, мы все еще обсуждаем отмену санкций с нашими союзниками", - подчеркнул турецкий президент.

Эрдоган также вновь обвинил Европу в политике двойных стандартов в отношении Турции.

"Сегодня наши беспилотники, о достижениях которых сочиняют песни на Украине, они называли машинами для убийства невинных людей в карабахской войне. Те, кто сегодня высоко оценивает вклад Турции в безопасность НАТО, раньше безжалостно критиковали нашу страну за те шаги, которые мы предприняли в Ливии и Сирии. Турция за 40 лет не видела поддержки, которую она ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении оборонных потребностей, ни в ее законных трансграничных операциях, ни в борьбе с терроризмом", - добавил он.

Хельсинки и Стокгольм в 2019 году приняли решение ввести ограничения на экспорт продукции оборонной промышленности в Турцию в связи с турецкими трансграничными операциями в Сирии.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление своих государств в НАТО.

Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в альянс Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает таковой. Аналогичное заявление он сделал 16 мая, отметив, что выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности РПК. Тогда же Эрдоган посоветовал представителям скандинавских стран, планирующим посетить Анкару, чтобы убедить турецкие власти поддержать их во вступлении в НАТО, не утруждать себя такими поездками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу созвонился с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё. Эти две скандинавские страны после начала военной операции на Украине захотели вступить в НАТО, однако Турция отказывается одобрить их членство в альянсе. Взамен на свой голос Анкара требует, чтобы США и скандинавы пошли на ряд уступок.

Разговор Эрдогана со шведами

Турецкий президент заявил премьеру Швеции Андерссон по телефону, что Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов навстречу и решения проблем, которые обозначила Турция. А именно, пояснил президент, Швеция должна прекратить «политическую, финансовую и военную поддержку террористических организаций».

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара ждет снятия эмбарго на поставки оружия, которое Швеция и Финляндия ввели в 2019 после начала операции Турции в Сирии.

Шведский премьер в свою очередь сообщила, что ценит этот звонок и надеется на укрепление двусторонних отношений с Турцией, в том числе по вопросам «мира, безопасности и борьбы с терроризмом».

«Я подчеркнула [в разговоре с Эрдоганом], что Швеция приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и что Швеция однозначно поддерживает <...> включение РПК (Рабочая партия Курдистана) в список террористов», — процитировало Reuters заявление Андерссон.

Рабочая партия Курдистана борется с официальными турецкими властями с 1984 года. Движение требует автономии в Турции — своего национального государства у курдов нет. РПК вела партизанскую войну и устраивала теракты, в ЕС, США и Турции она признана террористической.

В шведском парламенте есть шесть депутатов курдского происхождения. Некоторые из них призывали РПК и Турцию прекратить атаки друг на друга и «вернуться за стол переговоров». В Швеции также проживает одна из крупнейших курдских общин. По некоторым оценкам, ее численность составляет от 60 до 70 тыс. человек.

Разговор Эрдогана с финнами

В ходе другого телефонного разговора, передает Yle, Эрдоган сказал президенту Финляндии Ниинистё, что отказ Финляндии от борьбы с «угрожающими» террористическими организациями, которые представляют угрозу для будущего союзника по НАТО, «не соответствует духу альянса». Эрдоган указал, что Анкара ожидает уважения и поддержки в своей борьбе с террористами, опасными для национальной безопасности и народа Турции.

По сообщению офиса Ниинистё, два президента обсудили «членство Финляндии в НАТО, безопасность всего евроатлантического региона и борьбу с терроризмом». В Twitter финский президент написал, что у них был «открытый и прямой» разговор, и пообещал, что лидеры продолжат вести «тесный диалог».

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«Я заявил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция будут беспокоиться о безопасности друг друга, поэтому наши отношения будут укрепляться. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях», — подчеркнул Ниинистё.

Спикер финского парламента Матти Ванханен при этом 21 мая заявил, что Финляндия не будет менять свои законы и экстрадировать «невинных людей» по просьбе Турции (то есть выдавать тех, кого Анкара считает причастными к террористическим движениям).

«Турция должна понять, что мы не можем согласиться [поменять право] в политическом ключе. Невинных людей не экстрадируют в другую страну, особенно если существует риск, что там их посадят в тюрьму или безосновательно осудят», — сказал Ванханен.

Он добавил, что вопрос о вступлении Финляндии в НАТО уже «решен», несмотря на сопротивление Турции.

Чего хочет добиться Турция

В субботу вечером Эрдоган также передал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Анкара не будет положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО, если те не будут однозначно сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом и по другим вопросам.

Ранее турецкий лидер назвал скандинавские страны «чуть ли не гостевым домом для террористических организаций». Он добавил, что сторонники этих организаций даже занимают места в парламентах «некоторых» скандинавских стран.

Турецкие власти недовольны тем, что в Швеции и Финляндии нашли убежище сторонники РПК, крайнего левого движения DHKPC (в Турции, ЕС И США признано террористическим) и последователи проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена (Анкара считает, что он пытался организовать в Турции госпереворот). По словам высокопоставленных источников Bloomberg из Турции, Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили по крайней мере РПК и ее «филиалы» и признали движение террористическим.

Издание Al-Monitor предполагало, что в этом случае Турцию больше беспокоит именно Швеция, а не Финляндия — во-первых, в Швеции живет много курдов, в том числе беженцев, во-вторых, королевство регулярно критикует турецкие военные операции на курдских территориях в Сирии.

Свою роль играют и санкции против Турции, которые упомянул в субботу Эрдоган. Хотя торговля оружием Турции с Швецией и Финляндией имеет небольшой объем, источники Bloomberg передали, что Анкара в принципе не согласится на расширение военного союза со странами, которые блокируют ее сделки с оружием. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу публично заявил об этом, сказав, что такие ограничения «противоречат духу» альянса.

По информации Bloomberg, Турция также хочет, чтобы США вернули ее в программу по производству американских истребителей F-35. Турцию исключили после того, как она стала покупать российские системы противоракетной обороны С-400.

«Он [Эрдоган], несомненно, ждет, что его будут уговаривать, уговорят и вознаградят за сотрудничество, как это было в прошлом», — резюмировал Аслы Айдынташбаш, старший политический аналитик Европейского совета по международным делам (ECFR).

Делегации Швеции и Финляндии собирались посетить Турцию для обсуждения присоединениях этих двух стран к Североатлантическому альянсу, однако переговорный процесс «нажат на тормоза», сообщает газета Milliyet.

«На переговоры с НАТО должны были прибыть делегации из Финляндии и Швеции. Швеция даже объявила, что министры иностранных дел обеих стран посетят Анкару. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Пусть они не утомляются!». После его заявления были нажаты на тормоза. Две страны предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение», – передает РИА «Новости» сообщение турецкой газеты.

Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.

Журналист из Германии обратил внимание, что, если не «положить конец шантажу» со стороны турецкого лидера, то это создаст опасный прецедент для всего военного блока.

По мнению немецкого журналиста, Североатлантический альянс должен рискнуть конфликтом с Турцией по причине ее нежелания вступления в его состав Финляндии и Швеции. Приводится мнение, что было бы правильным не поддаваться на требования турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Журналист пишет, что Анкара «хочет чего-то взамен»: снятия ограничений на поставки оружия, а также «экстрадиции в Турцию сторонников запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и исламистской секты Гюлена». Об этом написал журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.

«НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась призывам Эрдогана. Ограничения на экспорт оружия в Турцию не являются актом самоуправства. В последние годы правительство Эрдогана вело войну против сирийского ответвления РПК в нарушение международного права и превратило такие города, как Джизре, в руины на юго-востоке Турции», - опубликовано его мнение в Der Spiegel.

Попп добавил, что «в последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент». Турция, по его словам, являясь членом НАТО, приобретала вооружение у России и намеревалась развязать войну против партнера по НАТО Греции. Также Попп обратил внимание, что, если не «положить конец шантажу» со стороны турецкого лидера, то это создаст опасный прецедент для всего военного блока.

«НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», - подытожил немецкий журналист.

Ранее турецкий президент Эрдоган заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своем намерении сказать «нет» членству в организации Швеции и Финляндии. Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что «мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды» и «будем продолжать наш путь в этом же направлении».

США должны убедить Турцию открыть Чёрное море для кораблей НАТО, чтобы Альянс получил стратегическое преимущество. Для этого президенту США Джо Байдену следует «умаслить» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил обозреватель Сет Кропси в статье, опубликованной The Hill.

Анкара заблокировала доступ в проливы Босфор и Дарданеллы после того, как Россия начала спецоперацию на Украине в соответствии с конвенцией Монтрё.

Журналист призвал Байдена действовать быстро: признать интересы Эрдогана и хорошо его «умаслить». Кропси считает, что Вашингтон может продать Анкаре военные технологии, в которых та заинтересована. Данный шаг способен укрепить НАТО и убедить Турцию не противиться вступлению в Альянс Финляндии и Швеции, предположил автор публикации.

Штатам нужно не только подкупить малоазийское государство, но и попросить у него взамен выход в Чёрное море. Это было бы шагом к эскалации и подрыву дипломатической роли Эрдогана в российско-украинских отношениях, но благодаря такому решению блок получит огромное стратегическое преимущество, — написал Кропси.

Ранее стало известно, что постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила об обсуждении генсеком организации Антониу Гуттеришем разминирования в Чёрном море. Глава ООН пытается договориться о создании безопасных коридоров для прохода судов в рамках возвращения украинских зерновых и российских удобрений на мировые рынки. По этому вопросу, пояснила Томас-Гринфилд, генсек ведёт переговоры с Россией, Украиной и Турцией.

Обозреватель The National Interest Марк Епископос считает, что нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку.

По его словам, руководства НАТО и правительства западных стран могут попытаться надавить на Анкару, чтобы повлиять на ее позицию. Например, США могут приостановить сделку по экспорту F-16 с Турцией, а другие члены альянса могут ограничить оперативную совместимость турецкой армии с вооруженными силами других членов организации.

При этом обозреватель не исключает, что подобные шаги Запада могут иметь неприятные последствия. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решит «удвоить ставку».

«Эрдоган может предпочесть удвоить ставку вместо того, чтобы отступить, как он сделал в ответ на западные санкции после своего решения в 2017 году импортировать российскую систему противоракетной обороны С-400», — пишет Епископос.

Также автор материала отмечает, что в НАТО не существует механизма исключения стран из блока, и маловероятно, что Эрдоган решит уйти из него самостоятельно. В результате «обиженная Турция» может ослабить альянс изнутри на десятилетия вперед.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что на достижение договоренностей о вступлении в НАТО с Турцией уйдет несколько недель, передает РИА Новости.

«Переговоры продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель», — заявил Пекка Хаависто.

Финский министр подчеркнул, что «настроен оптимистично» по поводу возможности урегулировать разногласия с Турцией в связи с планами вступления Финляндии в НАТО. Хельсинки предоставит Анкаре гарантии тщательного отслеживания связей с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Некоторые страны НАТО называют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана двойным агентом и плохим союзником из-за его позиции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс, однако турецкий лидер вряд ли уступит в этом вопросе. Вероятность конфликта НАТО и Анкары оценил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Турция неизмеримо важнее для НАТО, чем та же Швеция: острый и демонстративный конфликт с Анкарой не в интересах сплоченности альянса. И, наконец, есть в таких призывах из высокомерных стран-лидеров альянса нечто колониальное: наказать непослушного члена НАТО, частично расположенного в Азии», — заявил сенатор.