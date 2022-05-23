В Польше испугались голода и бездомных украинских беженцев

Представители польского фонда «Открытый диалог», занимающегося помощью украинским беженцам, заявили, что украинцам грозит голод и потеря временного жилья, так как возможности волонтеров на исходе. Об этом сообщает Onet.
«Деньги заканчиваются, а проблем становится все больше. К нам уже приезжают люди, принявшие беженцев, но желающие вернуть себе привычную жизнь. Не могу их винить. Я боюсь явлений бездомности и голода, которые могут возникнуть», - рассказал координатор фонда Кайетан Врублевски.
В «Открытом диалоге» отметили, что все больше людей принимают решение вернуться на Украину, но новые беженцы продолжают приезжать и ресурсы для помощи на исходе.
«Мобилизация поляков, хотя и фантастическая, имеет пределы своей эффективности и не заменит согласованной политики на уровне центрального и местного самоуправления. <…> У нас появляется все больше и больше сигналов о том, что [помогающие украинцам] люди хотели бы вернуться к нормальной жизни, что они больше не справляются финансово или даже морально. <…> Мы постоянно боимся, что в какой-то момент призрак гуманитарного кризиса станет реальностью», - заявил представитель фонда Бартош Крамек.
Он подчеркнул, что в Польше нет государственной программы переселения, в то время как многие западные страны готовы принять беженцев.
По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули более 6,5 млн человек. Вернулось в страну чуть больше двух миллионов из них.
Более 3,2 млн человек пересекли границу Украины с Польшей (но далеко не все из них остались в стране). По данным Союза польских метрополий, из-за притока беженце население некоторых польских городов выросло на 50 процентов.