В Польше испугались голода и бездомных украинских беженцев

«Мобилизация поляков, хотя и фантастическая, имеет пределы своей эффективности и не заменит согласованной политики на уровне центрального и местного самоуправления. <…> У нас появляется все больше и больше сигналов о том, что [помогающие украинцам] люди хотели бы вернуться к нормальной жизни, что они больше не справляются финансово или даже морально. <…> Мы постоянно боимся, что в какой-то момент призрак гуманитарного кризиса станет реальностью», - заявил представитель фонда Бартош Крамек.