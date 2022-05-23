В Латвии призвали выдворять несогласных с политикой страны

Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава заявил, что граждан, которые неспособны интегрироваться в состав государства необходимо выдворить из страны. В частности, речь идет о политике властей в отношении спецоперации на Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Baltijas Balss.
По его словам, людей, которые не поддерживают трактовку конфликта на Украине, продвигаемую руководством республики, нужно выдворить. При этом, это должно касаться как россиян, так и самих латвийцев.
«Есть одна часть общества, которую нельзя интегрировать, и единственный выход для которой — выдворить этих людей за пределы Латвии. Это очень серьезная угроза безопасности для нашей страны, и нам срочно нужно с ней бороться <...>. Если они российские граждане, они должны немедленно покинуть Латвию; если они не российские граждане, мы скоро представим правила, которые позволят этим людям выехать», — отметил депутат.
По мнению Домбравы, люди, которые ненавидят Латвию, не должны «мучиться» на территории государства.
Ранее председатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов сообщил о планах провести шествие против сноса советских памятников в Латвии. Акция запланирована на 28 мая. Шествие начнется в 12.00 в Парке Победы, где располагается памятник Освободителям, и закончится около памятника Свободы. Шествие будет проходить по тротуарам и не потребует приостановки движения. Митрофанов считает, что в акции могут принять участие около 350 человек.