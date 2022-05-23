В Латвии призвали выдворять несогласных с политикой страны

Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава заявил, что граждан, которые неспособны интегрироваться в состав государства необходимо выдворить из страны. В частности, речь идет о политике властей в отношении спецоперации на Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Baltijas Balss.

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По его словам, людей, которые не поддерживают трактовку конфликта на Украине, продвигаемую руководством республики, нужно выдворить. При этом, это должно касаться как россиян, так и самих латвийцев.

«Есть одна часть общества, которую нельзя интегрировать, и единственный выход для которой — выдворить этих людей за пределы Латвии. Это очень серьезная угроза безопасности для нашей страны, и нам срочно нужно с ней бороться <...>. Если они российские граждане, они должны немедленно покинуть Латвию; если они не российские граждане, мы скоро представим правила, которые позволят этим людям выехать», — отметил депутат.

По мнению Домбравы, люди, которые ненавидят Латвию, не должны «мучиться» на территории государства.