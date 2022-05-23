Пушилин анонсировал в ДНР "грандиознейшую стройку"

Масштабные восстановительные работы в ближайшее время будут развернуты в районах Донецкой Народной Республики, пострадавших от боевых действий. Об этом в понедельник заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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"Мариуполь выдохнул в полной мере, и сейчас все силы брошены на то, чтобы заниматься подготовкой к грандиознейшей стройке, которая будет происходить не только по городу Мариуполю, а в целом по территории Донецкой Народной Республики. Сейчас профильные министерства и ведомства работают, готовят соответствующие проекты, где-то готовят сметы, где-то ведут проектные работы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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По словам главы республики, профильные ведомства ведут оценку повреждений, анализируют, какие здания подлежат восстановлению, а где потребуется снос. Он добавил, что также работают и саперы, в частности, в Мариуполе идет разминирование на заводе "Азовсталь", где до недавнего времени были заблокированы остатки украинской группировки.

"Уже видны первые явные признаки готовящейся стройки - прибывает техника", - отметил Пушилин.

Он напомнил, что недавно в республику из Пензенской области прибыла строительная техника, которую задействуют для ремонта мостов и дорог. Совершила визит делегация Свердловской области, которая окажет помощь в восстановлении Макеевки. По его словам, вскоре планируется прибытие и других делегаций из России.

Ранее сообщалось, что многие российские регионы планируют помогать в восстановлении пострадавших районов ДНР. В частности, Ленинградская область начала оказывать помощь в Енакиево, Подмосковье - Тельмановском и Новоазовском районах, Челябинская область - Ясиноватой, Самарская область - Снежном.