Лукашенко направил послание генсеку ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с идеями по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В своем послании Лукашенко заявил, что для прекращения конфликта на Украине Западу нужно воздержаться от поставок вооружений, информационной войны, раздувания человеконенавистнической риторики, направления наемников и противостоять ограничениям в торговле.

«В наших интересах не дать конфликту обрести затяжной характер с разрушительными последствиями для устойчивого развития - это возможно только, когда конкретные юридические договоренности обеспечат реальный учет интересов в сфере безопасности всех заинтересованных сторон», - говорится в послании.

О также отметил, что пришло время для глобального и определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков. Итогом этого процесса должны стать прозрачные договоренности о правилах нового мирового порядка, который обеспечит гарантии безопасности всем членам международного сообщества на ближайшую перспективу.

Лукашенко также добавил, что все понимают, что против России на территории Украины руками украинских солдат воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире. Президент Белоруссии призвал ООН организовать контакты со всеми вовлеченными в конфликт сторонами.